Експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков повідомив 24 Каналу, що цей об'єкт не має жодного відношення до ядерної зброї. Він пояснив, що мовиться про досягнення контрольованої термоядерної реакції.

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Що представляє собою об'єкт?

В мережі оприлюднено супутникові знімки об'єкта, на яких зображено 4 "рукави", де передбачатимуться лазерні відсіки. По центру – експериментальний відсік, де планується розміщення камери-мішені з ізотопами водню. Їх лазери будуть з'єднувати разом, виробляючи енергію.

Термоядерний вибух – це звільнення величезної кількості енергії, але неконтрольовано, він все руйнує навколо. А контрольований передбачає поступовий витік енергії. Це буде фактично термоядерна електростанція,

– пояснив Кочетков.

Ізотопів водню у світовому океані необмежена кількість. Країна, яка втілить такий проєкт першою, за слів Кочеткова, отримає безплатне джерело екологічно чистої енергії й це буде фантастичний прорив.

2 моделі контрольованої термоядерної реакції

Як пояснив експерт з ракетно-ядерного озброєння, наразі в розробці є 2 моделі контрольованої термоядерної реакції. Одна ще з радянських часів – токамак, коли розпечену плазму з елементами поміщають в потужне магнітне поле, воно здатне її утримувати декілька мілісекунд.

Інший варіант передбачає, що за допомогою лазера розжарюється невеличка частка ізотопів, з різних боків на неї спрямовуються лазерні промені, тоді вона перетворюється на плазму й утримується певний період. Цей варіант, зі слів Кочеткова, є доволі перспективним.

До відома! Термоядерна реакція передбачає нагрівання атомів водню (ізотопів дейтерію і тритію) і утримання плазми в магнітній пастці тривалий період, аби відбувся термоядерний синтез.

"Китайці вже встановили рекорд, плазму вдалося тримати декілька секунд у стабільному стані. Ще до контрольованої реакції далеко, але це певною мірою прорив. Те, що на супутникових знімках – це потужніша установка для лазерного утримання термоядерної плазми. Це історія не про бомбу, а про електроенергію", - зазначив Кочетков.

Нагадаємо, у 2023 році повідомлялось, що на китайському експериментальному термоядерному реакторі у провінції Аньхой вдалося встановити новий світовий рекорд із тривалості підтримки високотемпературної плазми. В одному циклі реактор працював безперервно 403 секунди, побивши попередній рекорд у 101 секунду. Термоядерні реактори мають на меті повторити реакції, які відбуваються всередині зірок. Ціль – отримати змогу виробляти безпечну і дешеву енергію для світу.