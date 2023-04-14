Термоядерні реактори типу токамак намагаються повторити реакції, що відбуваються всередині зірок, щоб отримати можливість виробляти дешеву й безпечну енергію для всього людства. Однак зробити контрольовану термоядерну реакцію економічно вигідною поки що не вдається, хоч дослідження й ведуться ще з середини минулого століття. Термоядерна реакція супроводжується нагріванням атомів водню – ізотопів дейтерію і тритію – до необхідних температур і утримання плазми в магнітній пастці досить довго, щоб стався термоядерний синтез.

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Як це було

Повідомляється, що в одному циклі реактор EAST, який ще називають "штучним сонцем" працював безперервно 403 секунди, побивши свій попередній рекорд у 101 секунду.

На жаль, це вся офіційна інформація, яка є про цю подію. Джерела не розкривають, у якому режимі працював реактор і до якої температури було розігріто плазму і, що важливо, про яку плазму йдеться — про електронну чи іонну, що теж принципово.

Якщо взяти за основу порівняння з попереднім експериментом, то може йтися про розігрів у плазмі електронів до температури 120 мільйонів градусів Цельсія. Для запуску термоядерної реакції синтезу в реакторі у плазмі необхідно розігріти до температури понад 100 мільйонів градусів не електрони, а іони — вони важчі за електрони, тому на їхній розігрів потрібно майже вдвічі більше енергії.

Наразі завершено проєктування майбутнього китайського експериментального реактора термоядерного синтезу під назвою CFETR, який розглядають як "штучне сонце" наступного покоління, з метою створення першого у світі демонстраційного термоядерного реактора.