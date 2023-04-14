Термоядерні реактори типу токамак намагаються повторити реакції, що відбуваються всередині зірок, щоб отримати можливість виробляти дешеву й безпечну енергію для всього людства. Однак зробити контрольовану термоядерну реакцію економічно вигідною поки що не вдається, хоч дослідження й ведуться ще з середини минулого століття. Термоядерна реакція супроводжується нагріванням атомів водню – ізотопів дейтерію і тритію – до необхідних температур і утримання плазми в магнітній пастці досить довго, щоб стався термоядерний синтез.
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Як це було
Повідомляється, що в одному циклі реактор EAST, який ще називають "штучним сонцем" працював безперервно 403 секунди, побивши свій попередній рекорд у 101 секунду.
На жаль, це вся офіційна інформація, яка є про цю подію. Джерела не розкривають, у якому режимі працював реактор і до якої температури було розігріто плазму і, що важливо, про яку плазму йдеться — про електронну чи іонну, що теж принципово.
Якщо взяти за основу порівняння з попереднім експериментом, то може йтися про розігрів у плазмі електронів до температури 120 мільйонів градусів Цельсія. Для запуску термоядерної реакції синтезу в реакторі у плазмі необхідно розігріти до температури понад 100 мільйонів градусів не електрони, а іони — вони важчі за електрони, тому на їхній розігрів потрібно майже вдвічі більше енергії.