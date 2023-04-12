У чому суть відкриття

Коли ви сидите на гойдалках і хочете розгойдуватися сильніше, то починаєте рухати ногами вперед і назад. Ви швидко знаходите правильний ритм, щоб зробити змах у правильний момент. Цей особливий вид явища відомий у фізиці як параметричний резонанс. Коли ваші ноги рухаються на резонансній частоті системи, вони можуть передавати енергію системі, змушуючи гойдалку підніматися вище.

Такого роду резонанси трапляються всюди, і група дослідників виявила, що екзотична форма параметричного резонансу могла виникнути в дуже ранньому Всесвіті.

Цікаво Ядро Землі загорнуте в дно стародавнього океану, а гори там вищі за Еверест

Можливо, одним із найважливіших явищ у всій історії Всесвіту була інфляція. Це гіпотетична подія, яка сталася, коли нашому Всесвіту було менше секунди. Під час інфляції космос збільшився до величезних розмірів, ставши на багато порядків більшим. Кінець інфляції мав бути дуже хаотичним, оскільки гравітаційні хвилі плескалися в усі боки по всьому космосу.

Зазвичай гравітаційні хвилі надзвичайно слабкі. Довелося побудувати детектори, здатні вимірювати коливання, менші за ширину атомного ядра, щоб виявляти гравітаційні хвилі, що проходять через Землю. Але дослідники зазначають, що в дуже ранньому Всесвіті ці гравітаційні хвилі могли ставати дуже сильними. У тих місцях, де вони були найсильнішими, хвилі могли дати виняткову кількість енергії.

Автори роботи розрахували, що це могло мати серйозні наслідки для електромагнітного поля, яке існувало в той час у ранньому Всесвіті. Області інтенсивної гравітації могли збудити електромагнітне поле настільки, щоб вивільнити частину його енергії у вигляді випромінювання, створюючи світло.

Цей результат породжує абсолютно нове явище: генерацію світла тільки за рахунок гравітації. У сучасному Всесвіті не буває ситуацій, коли таке може статися, але фізики показали, що ранній Всесвіт був набагато дивнішим місцем, ніж можна собі уявити.