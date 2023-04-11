Відносно тонкий, але помітно щільний шар розміщений на межі ядра і мантії (core–mantle boundary, CMB) на глибині близько 3200 кілометрів під поверхнею.

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Що показали спостереження

Проаналізувавши тисячі сейсмічних записів з Антарктиди, наш метод візуалізації високої чіткості виявив тонкі аномальні зони матеріалу в CMB скрізь, де ми проводили зондування,

– розповідає співавтор дослідження Едвард Гарнеро, професор Школи дослідження Землі та космосу в Університеті штату Арізона.

Команда відстежила резонансні сейсмічні хвилі, що випромінюються під час землетрусів, які, як вони помітили, різко сповільнюються в деяких частинах CMB. Ці ділянки, що сповільнюють швидкість, відомі як зони наднизьких швидкостей (ultra-low velocity zones, ULVZ), які мають вигляд гір, що виступають з CMB.

Товщина матеріалу там варіюється від кількох кілометрів до десятків кілометрів. Це свідчить про те, що ми бачимо гори на ядрі, подекуди в п'ять разів вищі за Еверест. Виходячи з того, що сейсмічні хвилі сповільнюються в такому геологічно тонкому шарі, дослідники припускають, що ULVZ повинні складатися з матеріалу з давнього океанічного дна, набагато щільнішого, ніж навколишня мантія.

Хоча це припускали геологи й раніше, дані дослідників свідчать про те, що ці карликові гори, схожі на Еверест, можуть оточувати все ядро, і ми тільки зараз починаємо це помічати.

Ці гори – далеко не незначні нерівності. Дослідники вважають, що вони можуть відігравати вирішальну роль у визначенні того, як тепло витікає з розплавленого ядра Землі. Крім того, цілком імовірно, що цей океанічний матеріал в кінцевому підсумку повторно використовується для формування дна сучасних океанів, поступово витягуючись на поверхню через виверження вулканів.