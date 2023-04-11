У той час хижаки, на кшталт титанофонів, жили поряд із величезними броньованими рептиліями, розміром з буйвола. У певний момент вони разом із тисячами інших видів почали вимирати, уступивши місце наступним царям природи, динозаврам.

Цікаво Рибу, якій належить рекорд глибини занурення, знайшли ще глибше

Що відомо

Вчені не лише змогли виділити два окремі вимирання, що слідували одне за одним, а й сказати, що вони були викликані однією й тією ж подією. У масштабах довгої історії планети цей строк настільки малий, що раніше сприймався вченими як один цілісний процес. Він був викликаний виверженнями вулканів.

Вивчаючи ізотопні профілі урану в морських пробах, зібраних у Південно-Китайському морі, вчені виявили події, під час яких океани позбулися кисню. Позбавлені кисню океани спровокували два масових вимирання близько 259 мільйонів і 262 мільйони років тому. Вивчаючи ці давні вимирання, дослідники можуть краще передбачити, як сучасне глобальне потепління може вплинути на харчовий ланцюг океану. Люди імітують наслідки вивержень вулканів, викидаючи вуглець в атмосферу.



Титанофони на зображенні художника / Фото Wikipedia

Учені виділяють п'ять найбільших масових вимирань. Середньопермські, про які йдеться в цьому дослідженні, не входять до "Великої п'ятірки", але вони все одно були значними.

Масовані виверження створюють короткий період холоду через попіл у верхніх шарах атмосфери, що відбиває сонячне світло, за яким слідують набагато триваліші періоди глобального потепління.

Викиди величезних обсягів парникових газів нагріли океани.

Тепла поверхнева вода не дозволяла розчиненому кисню досягати глибин, руйнуючи харчовий ланцюг.

Виверження, що спричинили подвійне масове вимирання, сталися на південному заході Китаю.