Як повідомляє BBC News, вченим-океанологам Університету Західної Австралії (UWA) вдалося зняти рибу-равлика на глибині близько 8340 метрів. Колишню "рекордсменку" виявили в Маріанській западині на глибині близько 8180 метрів.

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Що відомо

За словами вчених, це молоді особини невідомого виду риби-равлика роду Pseudoliparis. Зловити її так і не вдалося, що завадило вченим завершити ідентифікацію.

Своєрідним "втішним" уловом стали кілька риб виду Pseudoliparis belyaevi, спійманих на глибині трохи менше 8020 метрів, що, до речі, теж рекорд – до цього нікому не вдавалося спіймати її на такій глибині.

Pseudoliparis мешкають у так званій зоні hadal або ультраабісаль, найглибоководнішій частині Світового океану, яка тягнеться від 6 000 до 11 000 метрів. Тут панує повна темрява, оскільки через таку товщу води світло просто не може пробитися.

Камера зафільмувала риб Pseudoliparis: відео

Професор UWA Алан Джеймісон висловив припущення, що виживанню риб-равликів у таких екстремальних умовах сприяють тепліші води біля узбережжя Японії.

Вчені кажуть, що ці глибини є граничними можливостями риб. Якщо рекорд і буде побито, то лише на дуже короткий час (можливо, хвилину) і лише на кілька метрів.