Дітурі проводить дослідження впливу гіпербаричного тиску – коли тиск повітря більший, ніж на рівні моря – на людський організм. Він сподівається використати час, проведений під поверхнею, щоб вивчити, як життя в цьому середовищі високого тиску впливає на його здоров'я. Якщо все вдасться, він поб'є рекорд за тривалістю перебування під поверхнею океану.

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Деталі експерименту

Зусилля Дітурі дуже відрізнятимуться від життя на підводному човні. Підводні човни герметичні, коли вони занурені під воду, і підтримують такий же тиск, як і на рівні моря (тобто на поверхні). Це означає, що немає значної різниці в тиску, навіть коли підводний човен знаходиться на глибині сотень метрів.

Але підводне середовище проживання Дітурі не матиме жодних суцільних люків чи повітряних замків між океаном та сухим житловим простором, як у підводного човна. Уявіть собі, що склянку води перевертають догори дном і штовхають у раковину, повну води. У верхній частині житлового простору Дітурі все одно залишиться кишеня повітря, а в підлозі однієї з кімнат буде басейн з водою, що надходить з океану ззовні.

Як виглядає експеримент: відео

Це означає, що повітря в його середовищі існування стискається під вагою океану, збільшуючи тиск повітря навколо нього. На глибині 30 футів тиск повітря в цьому середовищі існування приблизно вдвічі більший, ніж той, до якого він звик на суші.

Мало хто досліджував, який вплив на організм має довготривалий вплив гіпербаричного тиску. Проте він може становити для людини цілком реальну загрозу. Поколіннями еволюції наш організм був пристосований до умов рівня моря, де два основних гази, що беруть участь у диханні (кисень і вуглекислий газ), є єдиними двома, які вільно перетинають шлях між легенями та кров'ю. Але зі збільшенням тиску азот, що міститься в повітрі, витісняється через тонкі стінки наших легенів і потрапляє в кров. Це може спричинити низку наслідків, причини яких наразі невідомі.