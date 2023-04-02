Аналіз тенденцій народжуваності свідчить, що зростання населення може зупинитися до 2050 року. Після цього загальна кількість людей на Землі зменшиться до 6 мільярдів у 2100 році.

Цікаво Планеті загрожує зовсім не перенаселення, а гостра нестача людей

Що відомо

Дослідження, проведене на замовлення некомерційної організації "Римський клуб", прогнозує, що при збереженні нинішніх тенденцій населення світу, яке зараз становить 7,96 мільярда, досягне піку в 8,6 мільярда в середині століття, а потім зменшиться майже на 2 мільярди до кінця століття.

Цей прогноз містить як хороші, так і погані новини для людства:

Різке скорочення чисельності населення дещо пом'якшить екологічні проблеми Землі, хоча й не вирішить їх.

Разом із тим, скорочення чисельності населення призведе до старіння людства в цілому та зменшення частки людей працездатного віку, що покладе ще більший тягар на молодь у фінансуванні охорони здоров'я та пенсійного забезпечення.

Ми знаємо, що швидкий економічний розвиток у країнах з низьким рівнем доходу має величезний вплив на рівень народжуваності. Показники народжуваності знижуються, коли дівчата отримують доступ до освіти, а жінки – економічні можливості та доступ до кращої охорони здоров'я,

– каже Пер Еспен Стокнес, директор Центру сталого розвитку Норвезької бізнес-школи та керівник проєкту Earth4All.

Цікаво, що у 2022 році Організація Об'єднаних Націй прогнозувала, що населення світу досягне 9,7 мільярда до 2050 року і зросте до 10,4 мільярда до 2100 року. Згодом, за оцінками ООН, населення сягне 11 мільярдів.

Інші дослідження також прогнозували зростання населення. Однак модель Earth4All дещо складніша, вона інтегрує змінні, пов'язані з навколишнім середовищем та економікою. До них відносяться надлишок енергії, нерівність, виробництво харчів, рівень доходів і вплив майбутнього глобального потепління.