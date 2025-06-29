Россия хочет строить порт и железную дорогу в оккупированном Крыму при поддержке Китая, – СВРУ

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству на аннексированном полуострове. Речь идет о 2 объектах транспортной инфраструктуры.

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает 24 Канал. Общую сумму капитала оценивают в 10 миллиардов долларов США.

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Что известно о строительстве

По данным украинской разведки, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по:

Керченскому морскому порту, который Россия активно использует для "серого" экспорта;

инфраструктуре озера Донузлав, где расположена база российского военно-морского флота.

Для подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить полуостров.

В частности, среди них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), что является одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

Напомним, 28 июня СБУ провела успешную операцию на территории Крыма – беспилотники атаковали аэродром "Кировское". Подтверждено уничтожение многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".