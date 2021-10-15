Строительство самолета для спасателей: Кабмин предоставил гарантии ГП "Антонов"
Источник:Кабинет Министров Украины
Кабинет Министров предоставил госпредприятию "Антонов" гарантии для привлечения кредита на строительство самолета Ан-32П для спасателей. Говорится о сумме в размере 470 миллионов гривен.
Соответствующее постановление от 22 сентября опубликовали на правительственном портале. Согласно документу, выборка кредитных денег осуществляется при условии согласования с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, для которой будут строить самолет.
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В постановлении Кабмина отсутствуют ограничения на срок и ставку заимствования. В то же время плата за использование госгарантии определена в 0,001% годовых суммы гарантийных обязательств.
Предложение о предоставлении госгарантии внесло Министерство внутренних дел.Обратите внимание! Выполнение программы будет контролировать Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Укроборонпром.
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Что этому предшествовало
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в июне заявил, что правительство планирует заказать специальный самолет для спасателей. Все для того, чтобы оперативно и эффективно тушить пожары.
- Соответствующее решение поддержали на заседании Кабинета Министров.
- По словам Шмыгаля, кроме повышения эффективности реагирования на пожары, таким образом можно поддержать украинского производителя.