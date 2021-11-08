Строительство "Северного потока-2" завершили, – "Газпром"

В "Газпроме" утверждают, что завершили строительство газопровода "Северный поток-2". Проект якобы готов к запуску.

Так, об этом сообщил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

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Газопровод "Северный поток-2" завершен и готов к запуску,

– сказал Фиников.

Получит ли газопровод сертификацию

Несмотря на то, что Москва активно говорит о готовности "Северного потока-2", его не могут запустить просто так. Перед этим газопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Прежде всего, он должен соответствовать правилам Третьего энергопакета, цель которого – открытые газовые и энергетические рынки.

"Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" тоже подали заявки на участие в процессе. Украина будет доказывать, что газопровод не может быть сертифицирован. Решение о том, примет ли наше государство участие в консультациях, ожидают уже на этой неделе.

По информации СМИ, процесс сертификации затянется до мая 2022 года. Это зависит также от энергетической ситуации в Европе.