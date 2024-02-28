Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, может ли Украина вместе с партнерами строить воздушные суда, пишет 24 Канал.

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Может ли Украина строить самолеты

Сделать самолет это дело десятилетий и десятков-десятков миллиардов долларов только на его разработку. Мы не можем себе этого позволить. Мы не сделали этого во времена независимости и в перспективе это будет трудно,

– пояснил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что надо делать то, что мы можем делать и умеем хорошо. В частности, сегодня развивается беспилотная авиация.

"А будущее идет и, видимо, скоро от пилотируемой авиации в мире вообще будут отказываться", – отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Справка. Россия в течение 17 – 27 февраля 2024 года потеряла 10 самолетов – семь Су-34, два Су-350, один А-50. Их сбили Вооруженные Силы Украины. Потери врага составляют 880 миллионов долларов.

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