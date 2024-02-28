Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, чи може Україна разом з партнерами будувати повітряні судна, пише 24 Канал.

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Чи може Україна будувати літаки

Зробити літак це справа десятиліть і десятків-десятків мільярдів доларів лише на його розробку. Ми не можемо собі цього дозволити. Ми не зробили цього за часів незалежності й в перспективі це буде важко,

– пояснив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що треба робити те, що ми можемо робити та вміємо добре. Зокрема, сьогодні розвивається безпілотна авіація.

"А майбутнє йде й, мабуть, скоро від пілотованої авіації у світі взагалі будуть відмовлятись", – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Довідка. Росія протягом 17 – 27 лютого 2024 року втратила 10 літаків – сім Су-34, два Су-350, один А-50. Їх збили Збройні Сили України. Втрати ворога становлять 880 мільйонів доларів.

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