Оккупанты начали строительство железной дороги через Мариуполь и Бердянск в Крым
Оккупанты анонсировали строительство железной дороги, которая якобы должна соединить Ростов-на-Дону и Крым. Колея пройдет, в частности, по территории Запорожской области.
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА "Новости" со ссылкой на так называемого губернатора оккупированной Запорожской области Евгения Балицкого.
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Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, на Юго-Запад находится, как раз железнодорожный узел, из которого уйдет строительство,
– говорится в сообщении.
Пропагандисты также добавили, что таким образом пытаются решить потребности захватчиков.
"Построив железнодорожную ветвь, хотя бы один путь, без электрической тяги, пусть он будет тепловозным, но мы решим задачу военных", – отметил Балицкий.
Далее оккупант добавил, что железная дорога также должна решить вопрос вывоза зерна, железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые хотят связать с большой землей. Мол, ездить через Крымский мост не только далеко, но и опасно.
По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов.
У врага проблемы с логистикой
- Из-за контрнаступления сил Обороны, а также частых атак на Крымский мост, россияне испытывают проблемы с логистикой на оккупированных территориях. Для решения их они строят железнодорожный путь, который должен связать эти регионы с Россией.
- Впрочем, оккупанты не учли тот факт, что ВСУ могут ликвидировать эту железную дорогу. Так, военный эксперт Игорь Романенко считает, что наши защитники могут это осуществить с помощью авиации или артиллерии. С этой задачей также легко справятся дальнобойные ракеты ATACMS.