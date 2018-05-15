Строительство Крымского моста: еще одна страна резко осудила действия России

Министерство иностранных дел Франции осудило строительство Россией Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ через Керченский пролив.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Франции, опубликованном посольством этой страны в Украине.

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Франция осуждает строительство Россией Керченского моста, который еще больше лишит Украину полного доступа и возможности использования своих международно признанных территориальных вод,

– подчеркнули в ведомстве.

Во Франции напомнили, что поддерживают Украину и не признают аннексию Крыма Россией.

"Наша страна остается решительной сторонницей восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Изменение границ силой противоречит международному праву и, в том числе, обязательствам РФ. Это создает прямую угрозу миру и безопасности и влечет серьезные последствия для мирового порядка", – говорится к заявлении.

Кроме того, в французском МИД прокомментировали визит мэра города Мариньян в оккупированный Крым с целью подписания соглашения с городскими властями Евпатории, а также участие французских депутатов в церемонии открытия Крымского моста.

"Наша позиция является четкой: подписанное городскими властями Мариньяна соглашение не отражает позицию французского правительства. Так же участие французских депутатов в церемонии открытия является личной инициативой, о которой мы жалеем: она противоречит международному праву и не накладывает ответственности на французские органы власти", – подытожили в МИД.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.