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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Будівництво Кримського мосту: ще одна країна різко засудила дії Росії

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Франція засудила будівництво Кримського моста Росією
Франція засудила будівництво Кримського моста Росією / most.life

Міністерство закордонних справ Франції засудило будівництво Росією Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ через Керченську протоку.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Франції, опубліковане посольством цієї країни в Україні.

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Франція засуджує будівництво Росією Керченського мосту, який ще більше позбавить Україну повного доступу та можливості використання своїх міжнародно визнаних територіальних вод,
– наголосили у відомстві.

У Франції нагадали, що підтримують Україну і не визнають анексію Криму Росією.

"Наша країна залишається рішучою прихильницею відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Зміна кордонів силоміць суперечить міжнародному праву та, в тому числі, зобов’язанням РФ. Це створює пряму загрозу миру та безпеці і тягне серйозні наслідки для світового порядку", – йдеться к заяві.

Окрім того, в французькому МЗС прокоментували візит мера міста Маріньян до окупованого Криму з метою підписання угоди з міською владою Євпаторії, а також участь французьких депутатів у церемонії відкриття Кримського моста.

"Наша позиція є чіткою: підписана міською владою Маріньяна угода не відображає позицію французького уряду. Так само, участь французьких депутатів в церемонії відкриття є особистою ініціативою, про яку ми шкодуємо: вона суперечить міжнародному праву і не накладає відповідальності на французькі органи влади", – підсумували в МЗС.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кримський міст Новини Росії Новини Франції Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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