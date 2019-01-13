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      Строительство Польшей искусственного острова в Калининградском заливе появилась: реакция России

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      Строительство Польшей искусственного острова в Калининградском заливе
      Строительство Польшей искусственного острова в Калининградском заливе / Фото из открытых источников

      Губернатор Калининградской области прокомментировал намерение Польши построить искусственный остров в Калининградском заливе с целью обеспечения государственной безопасности и улучшения экономической ситуации в регионе.

      Об этом говорится на сайте "Газета.ru".

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      Как сообщал 24 канал, власти Польши решили построить искусственный остров в Вислинском, или же Калининградском заливе. Его создадут в территориальных водах страны, а стоимость замысла составит более 880 миллионов.

      Гбернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что намерения Польши несерьезны и скорее похожи на пиар.

      По сути, таким образом польские власти планируют утилизировать отходы производства при сооружении канала, чтобы не вывозить землю на свалку. Своего рода сооружение острова – это способ сэкономить. Но здесь есть другой вопрос – строительство канала еще не согласовано Еврокомиссией, поэтому подобные намерения пока скорее воспринимаются как пиар,
      – рассказал он.

      Интересно, что судоходный канал через косу должен быть около 1 километра в длину и 5 метров в глубину – он соединит Балтийское море с Калининградским заливом.

      Теги: Новости России Водный транспорт Строительство Новости Польши
      Источник: 24 канал
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