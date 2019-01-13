Будівництво Польщею штучного острова у Калінінградській затоці: з'явилася реакція Росії

Губернатор Калінінградської області прокоментував намір Польщі побудувати штучний острів в Калінінградській затоці з метою забезпечення державної безпеки і поліпшення економічної ситуації в регіоні.

Про це йдеться на сайті "Газета.ru".

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Як повідомляв 24 канал, влада Польщі вирішила побудувати штучний острів у Віслінській, або ж Калінінградській затоці. Його створять у територіальних водах країни, а вартість задуму становитиме понад 880 мільйонів.

Гбернатор Калінінградської області Антон Алиханов вважає, що наміри Польщі є несерйозними та швидше схоже на піар.

По суті, таким чином польська влада планує утилізувати відходи виробництва при спорудженні каналу, щоб не вивозити землю на звалище. Свого роду спорудження острова – це спосіб заощадити. Але тут є інше питання – будівництво каналу ще не погоджено Єврокомісією, тому подібні наміри поки швидше сприймаються як піар,

– розповів він.

Цікаво, що судноплавний канал через косу повинен бути близько 1 кілометра в довжину і 5 метрів в глибину – він з'єднає Балтійське море з Калінінградською затокою.