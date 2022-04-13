Стройные ряды оккупантов вместо парада шагают в ад, – Зеленский о "плане" Путина

После циничного вторжения России в Украину прошел уже 48-й день. Украинские защитники наносят врагам сокрушительные потери, поэтому вместо парадов оккупанты шагают в ад.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он напомнил, что Россия планировала захватить Украину за 48 часов, однако она продолжает получать достойный отпор и после полутора месяца с начала войны.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского: