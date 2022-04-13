Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він нагадав, що Росія планувала захопити Україну за 48 годин, однак вона продовжує отримувати гідну відсіч й після понад півтора місяця від початку війни.

До теми Погода заважає окупантам, ЗСУ звільнили 15 населених пунктів: основне за 48 день війни

Росіяни планували влаштувати парад у Києві, а натомість крокують у пекло

Президент зауважив, що також варто згадати про те, що російське керівництво сподівалося побачити парад окупантів на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого

А бачить щодня стрункі ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло. За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія – за дві війни в Чечні,

– зауважив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: