Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС во Львовской области.

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Подросток упал с моста в Стрые

Так, в 20:26 спасатели получили сообщение, что в Стрые на улице Болеховской несовершеннолетний упал с моста высотой около 15 метров в реку.

Травмированного юношу на носилках транспортировали в карету скорой. Его госпитализировали.

В ГСЧС также уточнили, что мальчик 2011 года рождения.

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