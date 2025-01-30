Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС во Львовской области.
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Подросток упал с моста в Стрые
Так, в 20:26 спасатели получили сообщение, что в Стрые на улице Болеховской несовершеннолетний упал с моста высотой около 15 метров в реку.
Травмированного юношу на носилках транспортировали в карету скорой. Его госпитализировали.
В ГСЧС также уточнили, что мальчик 2011 года рождения.
Отец с сыном упали на квадроцикле в реку
- Заметим, 19 января в Стрыйском районе отец с 8-летним сыном упали в реку на квадроцикле.
- Полицейские установили, что ДТП произошло около 18:15 в селе Завадка. Водитель квадроцикла не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось и упало в реку.
- К сожалению, спасти мальчика не удалось. Ребенок умер в карете скорой.
- Правоохранители начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".