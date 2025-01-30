Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС у Львівській області.

Читайте також Намагався врятувати хлопчика: на Чернігівщині дідусь з онуком провалилися під лід

Підліток впав з моста у Стрию

Так, о 20:26 рятувальники отримали повідомлення, що в Стрию на вулиці Болехівській неповнолітній впав з моста висотою близько 15 метрів у річку.

Травмованого юнака на ношах транспортували до карети швидкої. Його госпіталізували.

У ДСНС також уточнили, що хлопчик 2011 року народження.

Батько з сином впали на квадроциклі в річку

  • Зауважимо, 19 січня у Стрийському районі батько з 8-річним сином впали в річку на квадроциклі.
  • Поліцейські встановили, що ДТП сталася близько 18:15 у селі Завадка. Водій квадроцикла не впорався з керуванням. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся та впав у річку.
  • На жаль, врятувати хлопчика не вдалося. Дитина померла у кареті швидкої.
  • Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".