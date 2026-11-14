Слезоточивый газ и разбитые окна: в Монреале студенческие протесты переросли в столкновения

В канадском Монреале тысячи студентов вышли на протест против сокращения финансирования образования, ухудшения условий обучения и роста стоимости жизни. Демонстрация переросла в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Об этом сообщает CBC.

Почему студенты вышли на протест в Монреале?

Акция состоялась в пятницу, 13 ноября, и стала завершением пятидневного протестного движения. Ее организовала Коалиция сопротивления за единство студенческих профсоюзов (CRUES).

Тысячи студентов и их сторонников прошли по улицам города, требуя увеличить финансирование образования и улучшить условия обучения. Они также выступили против правительственных мер жесткой экономии и роста цен на жилье, продукты и образование.

В Канаде студенты протестовали против удорожания образования: смотрите видео

Участники акции заявляли, что министерство образования Квебека на протяжении многих лет недофинансируется, а это негативно сказывается на качестве обучения. Некоторые протестующие также призвали пересмотреть программу финансовой помощи студентам, ведь из-за удорожания жизни им приходится больше работать или переходить на обучение за совместительством.

Один из студентов Университета Конкордия по имени Джеймс рассказал, что уже замечает ухудшение качества образования.

Возьмем, к примеру, Конкордию: мы наблюдаем стремительное увеличение количества студентов в группах, рост соотношения "студент к преподавателю", сокращение выбора учебных курсов, а университет начинает массово увольнять преподавателей, что оставляет большие пробелы в учебных программах. Эти резкие меры по экономии средств на самом деле ухудшают качество образования, которое мы получаем. Но, конечно, стоимость обучения остается на том же уровне или, по сути, растет,

– сказал он.

Протест начался около 14:00 возле площади Виктория в Монреале. Впоследствии столкновения вспыхнули на перекрестке улиц Виже и Сен-Александр. По данным полиции, отдельные участники демонстрации бросали камни и другие предметы в правоохранителей. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и начали разгонять толпу.

Полиция Монреаля применила слезоточивый газ / CTV News

В ходе акции также были повреждены несколько зданий и автомобилей. В частности, протестующие разбили окна в здании Всемирного торгового центра и других сооружениях в центре города и районе Старого Монреаля.

Пресс-секретарь полиции Монреаля Каролин Шеврефилс сообщила, что правоохранители задержали трех человек за нападения на полицейских. Всего полиция зафиксировала восемь случаев вандализма в отношении зданий или транспортных средств. По данным правоохранителей, в результате столкновений никто не пострадал.

Министр высшего образования Квебека Элси Лефевр и министр внутренней безопасности Ги-младший Лапуант заявили, что студенческое движение заслуживает того, чтобы его выслушали и уважали.

Диалог и свобода выражения мнений являются неотъемлемыми элементами демократического общества. В то же время следует четко проводить разграничение между законными студенческими акциями и актами насилия или вандализма. Недопустимо, чтобы кто-то использовал это движение для совершения актов вандализма или разрушений, тем самым ставя под угрозу чувство безопасности мирных демонстрантов. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией,

– заявила Лефевр.

Напомним, в Испании 11 ноября состоялась всеобщая забастовка, которая объединил около 4 миллионов человек против роста стоимости жилья. Массовая акция протеста парализовала работу транспорта и предприятий в крупнейших городах.