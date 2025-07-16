Трагическое событие на студенческой практике: парень погиб от удара током во Львове

Во Львове будут судить прораба одной из львовских строительных команий из-за того, что под его руководством погиб студент-практикант. Ребенок умер из-за того, что руководитель не соблюдал требования охраны труда.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

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Что произошло на стройке и почему погиб ребенок?

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова завершили досудебное расследование в отношении гибели 16-летнего парня на производстве. Событие произошло еще в июне 2021 года. Несовершеннолетний приехал на практику к недострою во Франковском районе и работал там с прорабом строительной компании.

Во время практики ученик одного из высших профессиональных училищ вместе с товарищем работал сверхурочно и даже на выходных. Привлекая детей к такому труду прораб нарушил требования законодательства об охране труда.

Более того, руководитель не дал детям спецодежду, средства защиты и допустил, что ребята использовали запрещенные для них устройства. Мужчина оставил детей с неисправным оборудованием и без присмотра. Так во время работы в паркинге, одного из практикантов поразило током от электрического продолжателя. Парень скончался на месте.

По данному факту все материалы расследования направят в суд. Прораба, как уполномоченное лицо, обвиняют в несоблюдении им требований охраны труда, что привело к смерти несовершеннолетнего.

Напомним, в Ровно также открыли уголовное производство за нарушение требований законодательства об охране труда в отношении сотрудников общежития местного колледжа. Студент Дмитрий Мельник получил травмы после удара током прямо в помещении. Пять месяцев парень находился в больнице, но, к сожалению, умер. В то же время руководителей общежития не уволили.