Студентов из 26 стран мира эвакуировали поездом в Польшу

Из Украины в Польшу поездом эвакуировали студентов из 26 стран мира. Всего 10 марта на пропуск "Мостиска железнодорожная" выехало 768 иностранцев.

В ведомстве отметили, что это граждане Афганистана, Бангладеш, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Эквадора, Зимбабве, Иордании, Ливана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Палестины, РФ, Сирии, Сомали, Судана, Сингапура, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Узбекистана, Франции, Индии и Италии – все студенты Харьковских вузов эвакуировались в страны ЕС.

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Во время паспортного контроля иностранцы выразили благодарность пограничникам, пожелали скорейшей Победы над врагом, а также сообщили, что обязательно вернутся в свои любимые харьковские университеты, когда закончится война,

– говорится в сообщении.