У відомстві зазначили, що це громадяни Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії – усі студенти Харківських вишів наразі евакуювалися до країн ЄС.

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Під час паспортного контролю іноземці висловили вдячність прикордонникам, побажали якнайшвидшої Перемоги над ворогом, а також повідомили, що обов'язково повернуться до своїх улюблених харківських університетів, як завершиться війна,

– йдеться в повідомленні.

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