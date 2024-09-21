Студентам открыли путь за границу: требования и документы

21 сентября 2024, 11:32
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Автор: Ярослав Погончук

В мае 2024 года в Украине были утверждены новые правила, позволяющие студентам выезжать за границу на обучение или стажировку. Они могут участвовать в программах академической мобильности, что ранее было доступно только для девушек.

Студенты должны будут предъявить электронный студенческий билет и определенный набор документов при пересечении границы. О том, как студенту выехать за границу – рассказывает 24 Канал.

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Какие условия выезда студентов за границу

Чтобы выехать за границу, студенту нужно соответствовать нескольким критериям:

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву во время мобилизации;
  • стать участником академической стабильности сроком на один семестр;
  • получать образование на дневной форме обучения;
  • получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Какие необходимые документы для выезда за границу

Какие необходимо собрать студенту документы, чтобы выехать за границу:

  • нужно иметь электронный билет студента;
  • заверенную копию договора с иностранным университетом на программу академической мобильности,
  • военно-учетный документ от ТЦК;
  • справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном ЗВО (в справке должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного процесса);
  • у студента не должно быть никаких плохих оценок и пересдач экзаменов;
  • документ, подтверждающий знание языка преподавания в иностранном ЗВО (какой именно это должен быть сертификат – не уточняется, но речь может идти о международных сертификатах: eilts – английский язык или TestDaF – немецкий).