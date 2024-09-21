Студентам открыли путь за границу: требования и документы
21 сентября 2024, 11:32Читати новину українською
В мае 2024 года в Украине были утверждены новые правила, позволяющие студентам выезжать за границу на обучение или стажировку. Они могут участвовать в программах академической мобильности, что ранее было доступно только для девушек.
Студенты должны будут предъявить электронный студенческий билет и определенный набор документов при пересечении границы. О том, как студенту выехать за границу – рассказывает 24 Канал.
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Какие условия выезда студентов за границу
Чтобы выехать за границу, студенту нужно соответствовать нескольким критериям:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву во время мобилизации;
- стать участником академической стабильности сроком на один семестр;
- получать образование на дневной форме обучения;
- получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Какие необходимые документы для выезда за границу
Какие необходимо собрать студенту документы, чтобы выехать за границу:
- нужно иметь электронный билет студента;
- заверенную копию договора с иностранным университетом на программу академической мобильности,
- военно-учетный документ от ТЦК;
- справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном ЗВО (в справке должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного процесса);
- у студента не должно быть никаких плохих оценок и пересдач экзаменов;
- документ, подтверждающий знание языка преподавания в иностранном ЗВО (какой именно это должен быть сертификат – не уточняется, но речь может идти о международных сертификатах: eilts – английский язык или TestDaF – немецкий).