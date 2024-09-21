Студенти повинні будуть пред'явити електронний студентський квиток та визначений набір документів під час перетину кордону. Про те, як виїхати студенту виїхати за кордон – розповідає 24 Канал.

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Які умови виїзду студентів за кордон

Щоб виїхати за кордон, студенту потрібно відповідати декільком критеріям:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову під час мобілізації;
  • стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;
  • здобувати освіту на денній формі навчання;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які необхідні документи для виїзду за кордон

Які необхідно зібрати студенту документи, щоб виїхати за кордон:

  • потрібно мати електронний квиток студента;
  • засвідчену копію договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності,
  • військово-обліковий документ від ТЦК;
  • довідку від закладу освіти про скерування учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному ЗВО (в довідці мають бути зазначені підстави співробітництва, строк навчального процесу);
  • у студента не має бути жодних поганих оцінок і перездач іспитів;
  • документ, що підтверджує знання мови викладання в іноземному ЗВО (який саме це має бути сертифікат – не уточнюється, але може йтися про міжнародні сертифікати: eilts – англійська мова або TestDaF – німецька).