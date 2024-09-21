Студенти повинні будуть пред'явити електронний студентський квиток та визначений набір документів під час перетину кордону. Про те, як виїхати студенту виїхати за кордон – розповідає 24 Канал.
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Які умови виїзду студентів за кордон
Щоб виїхати за кордон, студенту потрібно відповідати декільком критеріям:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову під час мобілізації;
- стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;
- здобувати освіту на денній формі навчання;
- здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Які необхідні документи для виїзду за кордон
Які необхідно зібрати студенту документи, щоб виїхати за кордон:
- потрібно мати електронний квиток студента;
- засвідчену копію договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності,
- військово-обліковий документ від ТЦК;
- довідку від закладу освіти про скерування учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному ЗВО (в довідці мають бути зазначені підстави співробітництва, строк навчального процесу);
- у студента не має бути жодних поганих оцінок і перездач іспитів;
- документ, що підтверджує знання мови викладання в іноземному ЗВО (який саме це має бути сертифікат – не уточнюється, але може йтися про міжнародні сертифікати: eilts – англійська мова або TestDaF – німецька).