Студенти повинні будуть пред'явити електронний студентський квиток та визначений набір документів під час перетину кордону. Про те, як виїхати студенту виїхати за кордон – розповідає 24 Канал.

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Які умови виїзду студентів за кордон

Щоб виїхати за кордон, студенту потрібно відповідати декільком критеріям:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

здобувати освіту на денній формі навчання;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які необхідні документи для виїзду за кордон

Які необхідно зібрати студенту документи, щоб виїхати за кордон: