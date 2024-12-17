Некоторые украинцы временно не смогут оформить отсрочку в Резерв+: в Минобороны назвали причину
Студенты, аспиранты и докторанты в Украине временно не смогут оформить онлайн-отсрочку от мобилизации в приложении Резерв+.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отмечается, что причиной являются технические работы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
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Почему украинцы не смогут оформить отсрочку в Резерв+
По словам Минобороны, соискатели образования не смогут оформить отсрочку в Резерв+ с 17 и ориентировочно до 30 декабря.
В то же время в ведомстве отметили, что на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, а статус будет отображаться в приложении, как и раньше. Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов Резерв+.
О досрочном возобновлении работы сервиса в Резерв+ сразу сообщим,
– отметили в Министерстве.
К слову, ранее также стало известно, что уже вскоре направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) можно будет получать через приложение Резерв+. По словам Министерства обороны, это произойдет до конца февраля 2025 года.