Успели выпустить, – военный эксперт назвал самое эффективное оружие украинского производства

Пока защитники Вооруженных сил ждут ленд-лиза, они вынуждены воевать с тем, что есть. Однако мы успели выпустить мощное оружие украинского производства.

Мощное украинское оружие

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он оценил, какое оружие показало себя лучше всего в бою.

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На сегодняшний день наиболее эффективно проявил себя на фронте – противотанковый ракетный комплекс "Стугна". Он получил достаточно массовое применение, но мы его успели выпустить,

– сказал Жданов.

Также очень хорошо использовалась в бою противокорабельная ракета "Нептун", потопившая крейсер "Москва". Однако, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день ее уже нет в готовом виде.

А тройку самого эффективного оружия украинского производства закрывает "Ольха-М" – боеприпас к реактивной системе залпового огня. Интересно, что по точности он не уступает американскому HIMARS, а по дальности эффективнее еще на 50 километров дальше.

Однако наши запасы закончились. Жданов подчеркнул, что еще ни одна страна не смогла продержаться против России на собственных запасах так долго, как это сделала украинская армия.

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Украинские защитники еще раз показали качественное обезвреживание оккупантов. Они комплексом "Стугна-П" ликвидировали не только технику врага, но и нескольких оккупантов, решивших ехать на корпусе.

Защитники поразили противотанковым ракетным комплексом многоцелевой бронированный тягач МТЛБ-100.

Ранее таким же ПТРК уничтожили танк оккупантов на Николаевском направлении. Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

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