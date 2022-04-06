Что такое украинская "Стугна" и как она уничтожает рашистскую технику

Украинский противотанково-ракетный комплекс сбивает не только танки и наземные цели, но и воздушные – в частности, вертолеты.

ПТРК "Стугна-П" – новейшее эффективное противотанковое оружие, разработанное киевским конструкторским бюро "Луч", и которое поставили на вооружение Вооруженных Сил Украины с 2011 года. Оно поставляется на экспорт под названием "Скиф" и известно за рубежом как высокоточная "снайперская винтовка", а для развертывания требуется всего несколько минут.

Кстати Украинская "Стугна" уничтожила новейший российский ударный вертолет Ка-52: потрясающее видео

Из чего состоит ПТРК "Стугна-П"

ПТРК (переносной противотанковый ракетный комплекс) "Стугна-П" состоит из двух основных частей. Это пусковая установка, которая по сути является треногой с закрепленной системой наведения и ракетой в пусковом контейнере. Данная конструкция выставляется на возвышение рельефа и закрепляется.

Где-то рядом, в защищенном месте, оператор разворачивает вторую часть ПТРК – пульт дистанционного управления, который представляет собой небольшой чемодан с экраном и средствами управления внутри.

Инфографика Армія-Інформ

Как работает "Стугна"

Оператор видит цель в мониторе, изображение которой передается из системы наведения ПТУР. Когда цель выставлена, он нажимает "пуск", однако если она движется, продолжает держать ее в прицеле. Ведь система наведения полуавтоматическая, управляется с помощью лазера. Во время наведения нельзя двигать или перезаряжать пусковую установку, чтобы не сбилось наведение.

Таким образом украинские воины уже сбили десятки и сотни движущихся целей, в том числе танки, БТРы, зенитно-ракетные комплексы, топливные заправщики и даже вертолет Ка-52.

Пуск ракеты "Стугна-П": смотрите фото

Характеристики ПТРК "Стугна"

Ракеты калибра 130 миллиметров в транспортно-пусковых контейнерах могут иметь кумулятивные, термобарические или осколочно-фугасные заряды. Таким образом, с помощью "Стугны" можно поражать не только бронированные цели, но и объекты с живой силой. Длина контейнера с ракетой – 1 340 миллиметров, диаметр – 140 миллиметров.

Комплекс способен поражать бронированные цели на расстоянии от 100 метров до 4 – 5 километров в зависимости от освещения. Кстати, благодаря встроенному тепловизору со "Стугны" можно прицельно стрелять и ночью.

Стоимость ракеты достигает около 20 тысяч долларов, в то время, как американский Javelin стоит около 75 тысяч долларов.

Интересно Не Javelin и NLAW едиными: "Стугна-П" украинского производства прекрасно показывает себя в бою

Другие варианты ПЗРК

Кроме переносного варианта, "Стугна" бывает мобильной. Она закреплена на легком багги CFmoto Tracker 800. Экипаж из двух человек и тремя запасными ракетами может быстро приблизиться к цели, отстрелять и исчезнуть. Также на борту есть стрелковое оружие.

"Стугна", установленная на легком баги / Фото special-ops

На видео с поражением целей часто можно увидеть на дисплее не украинское меню, а арабские символы. Это экспортный вариант "Скиф", который предназначен для стран Ближнего Востока.

Перед военным вторжением эти установки не успели отправить за границу, а вывезли на передовую, в связи с чем вспыхнул скандал.

Также интересно – Оккупанты раскрыли причину своего "отвода войск": смотрите видео