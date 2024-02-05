Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя ситуацию в оккупированном городе. В частности, на прошлой неделе задержали мужчину вместе с ребенком 10–13 лет просто в парикмахерской.

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"Приезжают машины без номерных знаков, выходят люди в военной форме и забирают человека. Обычно человек исчезает навсегда", – констатировал Андрющенко.

По его словам, за все время оккупации в Мариуполе так "исчезли" уже более 10 тысяч жителей. Из подвалов ФСБ мало кто возвращается.

Как можно уберечься

В случае с задержанием мужчины и мальчика стукачом оказался именно парикмахер. По данным мариупольского сопротивления, он очень разговорчивый, чем пытается вывести на беседу своих клиентов.

Во время такого общения из людей вытягивают их отношение, например, к выборам, а потом докладывают о них в ФСБ. Поэтому важно не делиться своими мыслями с каждым встречным.

Надо держать рот на замке. Нет сил держать рот на замке – надо выезжать. Не можешь выезжать – молчи,

– подчеркнул Андрющенко.

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