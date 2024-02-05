Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя ситуацию в оккупированном городе. В частности, на прошлой неделе задержали мужчину вместе с ребенком 10–13 лет просто в парикмахерской.
Вашему вниманию Хотят выселить всех коренных жителей: как относятся к украинцам в оккупированном Мариуполе
"Приезжают машины без номерных знаков, выходят люди в военной форме и забирают человека. Обычно человек исчезает навсегда", – констатировал Андрющенко.
По его словам, за все время оккупации в Мариуполе так "исчезли" уже более 10 тысяч жителей. Из подвалов ФСБ мало кто возвращается.
Как можно уберечься
В случае с задержанием мужчины и мальчика стукачом оказался именно парикмахер. По данным мариупольского сопротивления, он очень разговорчивый, чем пытается вывести на беседу своих клиентов.
Во время такого общения из людей вытягивают их отношение, например, к выборам, а потом докладывают о них в ФСБ. Поэтому важно не делиться своими мыслями с каждым встречным.
Надо держать рот на замке. Нет сил держать рот на замке – надо выезжать. Не можешь выезжать – молчи,
– подчеркнул Андрющенко.
Какая ситуация в оккупированном Мариуполе: последние новости
- Россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали, и перепродают его. Настоящим владельцам важно не выбрасывать документы на жилье – после деоккупации вопрос будут решать.
- Надо сказать, что украинцев в оккупированном Мариуполе все меньше. Город заполонили российские военные и представители стран Центральной Азии.
- В то же время условия жизни в Мариуполе абсолютно невыносимые. Проблемы с отоплением и другими коммуникациями, транспортный коллапс, отсутствие медицины – лишь часть проблем.