Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи ситуацію в окупованому місті. Зокрема, минулого тижня затримали чоловіка разом із дитиною 10–13 років просто в перукарні.
До вашої уваги Хочуть виселити всіх корінних жителів: як ставляться до українців в окупованому Маріуполі
"Приїжджають автівки без номерних знаків, виходять люди у військовій формі й забирають людину. Зазвичай людина зникає назавжди", – констатував Андрющенко.
За його словами, за весь час окупації в Маріуполі так "зникли" вже понад 10 тисяч мешканців. З підвалів ФСБ мало хто вертається.
Як можна уберегтись
У випадку із затриманням чоловіка й хлопчика стукачем виявився саме перукар. За даними маріупольського спротиву, він дуже балакучий, чим намагається вивести на розмову своїх клієнтів.
Під час такого спілкування з людей витягують їхнє ставлення, наприклад, до виборів, а потім доповідають про них у ФСБ. Тому важливо не ділитися своїми думками з кожним зустрічним.
Треба тримати рота на замку. Нема сили тримати рота на замку – треба виїжджати. Не можеш виїжджати – мовчи,
– наголосив Андрющенко.
Яка ситуація в окупованому Маріуполі: останні новини
- Росіяни привласнюють житло українців, які виїхали, й перепродують його. Справжнім власникам важливо не викидати документи на помешкання – після деокупації питання розв'язуватимуть.
- Треба сказати, що українців в окупованому Маріуполі дедалі менше. Місто заполонили російські військові й представники країн Центральної Азії.
- Водночас умови життя в Маріуполі абсолютно нестерпні. Проблеми з опаленням та іншими комунікаціями, транспортний колапс, відсутність медицини – лише частина проблем.