Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи ситуацію в окупованому місті. Зокрема, минулого тижня затримали чоловіка разом із дитиною 10–13 років просто в перукарні.

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"Приїжджають автівки без номерних знаків, виходять люди у військовій формі й забирають людину. Зазвичай людина зникає назавжди", – констатував Андрющенко.

За його словами, за весь час окупації в Маріуполі так "зникли" вже понад 10 тисяч мешканців. З підвалів ФСБ мало хто вертається.

Як можна уберегтись

У випадку із затриманням чоловіка й хлопчика стукачем виявився саме перукар. За даними маріупольського спротиву, він дуже балакучий, чим намагається вивести на розмову своїх клієнтів.

Під час такого спілкування з людей витягують їхнє ставлення, наприклад, до виборів, а потім доповідають про них у ФСБ. Тому важливо не ділитися своїми думками з кожним зустрічним.

Треба тримати рота на замку. Нема сили тримати рота на замку – треба виїжджати. Не можеш виїжджати – мовчи,

– наголосив Андрющенко.

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