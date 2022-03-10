Стволы грязные, колеса разные: украинские воины удивляются состоянию техники "второй армии мира

Российские захватчики убегая от украинской армии, оставляют свое оружие и технику. Наши защитники изрядно удивились тому, с чем приехала воевать "вторая армия мира".

У наших воинов возникло много вопросов к состоянию техники, оружия, и даже краске, которой технику маркировали. Что смешит еще больше – оккупанты даже букву Z нормально нарисовать не могут.

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На технике захватчиков разные колеса. Стволы грязные. Краску, которой оккупанты маркировали технику, наши воины отмыли снегом без лишних усилий. А сама буква Z была нарисована неправильно. Ну тут ничего нового, все в лучших традициях орков.

"Вторая армия мира" и "трофеи", которые она оставила: смотрите видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика, 18+)

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