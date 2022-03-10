У наших воїнів виникло багато питань до стану техніки, зброї, та навіть фарби, якою техніку маркували. Що смішить ще більше – окупанти навіть літеру Z нормально намалювати не можуть.

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На техніці загарбників різні колеса. Стволи – брудні. Фарбу, якою окупанти маркували техніку, наші воїни відмили снігом без зайвих зусиль. А сама літера Z була намальована неправильно. Ну тут нічого нового, все в найкращих традиціях орків.

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