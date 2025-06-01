Толкотня возле храма в Черновцах: пострадавших – более 10, среди них – полицейские

Массовая стычка между верующими УПЦ МП и ПЦУ завершилась госпитализациями, повреждением храма и уголовными производствами. Полиция зафиксировала десятки обращений, в частности об избиении, угрозах и препятствовании журналистам.

Стычка началась на фоне проведения первой молитвы на украинском языке в соборе. Стороны обменивались обвинениями, а в центре города собрались сотни людей. Подробнее о последствиях драки сообщает 24 Канал со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

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В Черновцах расследуют хулиганство и угрозы полицейским

Полиция Черновицкой области открыла уголовные производства по статье о мелком хулиганстве и угроза или насилие в отношении правоохранителя. В полицию обратились 25 человек, которые сообщили о телесных повреждениях, захвата храма, препятствование журналистской работе и повреждение имущества культового сооружения.

Кроме того, на одного из участников инцидента составили административный протокол за мелкое хулиганство. По другим заявлениям продолжается проверка, после которой будет дана правовая квалификация.

Пострадали 12 человек – в том числе семеро полицейских

По информации полиции и медиков, во время столкновения пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе семь правоохранителей и медработник. Кроме того, за медицинской помощью из-за столкновения обратились ориентировочно 30 человек



На месте работали пять бригад скорой помощи, которые прибыли еще до начала потасовки.

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Напомним, 17 июня верующие Православной церкви Украины заявили о намерении провести первую молитву на украинском на украинском языке в Свято-Духовском соборе. В ответ представители УПЦ МП назвали это "захватом святыни" и собрали сторонников для защиты храма.

Между сторонами началась потасовка, люди ломали ограждение, бросали предметы в полицию, а из храма через частично сломанные двери распыляли огнетушитель. На месте стоял митрополит Мелетий и священнослужители УПЦ МП, которые впоследствии вошли в храм и начали молитву.

В результате конфликта были повреждены двери храма. Также фиксировали попытки блокирования проезда, затруднено движение в центральной части Черновцов.