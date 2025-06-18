Сутичка почалася на тлі проведення першої молитви українською мовою в соборі. Сторони обмінювалися звинуваченнями, а в центрі міста зібралися сотні людей. Детальніше про наслідки бійки повідомляє 24 Канал із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

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У Чернівцях розслідують хуліганство та погрози поліцейським

Поліція Чернівецької області відкрила кримінальні провадження за статтею про дрібне хуліганство та погроза або насильство щодо правоохоронця. До поліції звернулися 25 людей, які повідомили про тілесні ушкодження, захоплення храму, перешкоджання журналістській роботі та пошкодження майна культової споруди.

Крім того, на одного з учасників інциденту склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Щодо інших заяв триває перевірка, після якої буде надана правова кваліфікація.

Постраждали 12 осіб – у тому числі семеро поліцейських

За інформацією поліції та медиків, під час сутички постраждали щонайменше 12 людей, зокрема семеро правоохоронців і медпрацівник. Крім того, за медичною допомогою через сутичку звернулись орієнтовно 30 людей



На місці працювали п'ять бригад швидкої допомоги, які прибули ще до початку штовханини.

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Нагадаємо, 17 червня віряни Православної церкви України заявили про намір провести першу молитву українською мовою у Свято-Духівському соборі. У відповідь представники УПЦ МП назвали це "захопленням святині" та зібрали прихильників для захисту храму.

Між сторонами почалася штовханина, люди ламали огорожу, кидали предмети в поліцію, а з храму через частково зламані двері розпилювали вогнегасник. На місці стояв митрополит Мелетій та священнослужителі УПЦ МП, які згодом увійшли до храму та почали молитву.

Внаслідок конфлікту було пошкоджено двері храму. Також фіксували спроби блокування проїзду, ускладнений рух у центральній частині Чернівців.