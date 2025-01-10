На Киевщине произошла стычка между мужчиной и ТЦК: в ведомстве раскрыли детали

В поселке Дымер, что в Киевской области, произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и родственниками мужчины, подозреваемого в уклонении от мобилизации. На основании инцидента было открыто уголовное производство.

Группа оповещения Вышгородского районного ТЦК обнаружила гражданина, который находился в розыске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте

Мужчина, которого обнаружили, согласился добровольно отправиться в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, но попросил перед этим заехать на свое место работы.

На месте работы в поселке Дымер на ТЦК уже ждали три человека, которые начали снимать события на видео и обвинять военнослужащих в незаконном лишении свободы гражданина. По информации ТЦК, конфликт перерос в физическое противостояние.

В результате конфликта один из неизвестных открыл дверь водителя автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего водитель его оттолкнул. В это время с пассажирской стороны автомобиля другой человек наносил удары и повредил военнослужащему куртку,

– говорится в сообщении ТЦК.

Когда автомобиль начал двигаться, один из мужчин бросил камень в окно водителя, а другой, держась за одежду военнослужащего за рулем, упал.

На данный момент продолжается служебная проверка для установления всех деталей инцидента. Также полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса по факту нанесения телесных повреждений работнику ТЦК СП. Кроме того, зарегистрировано обращение о повреждении служебного автомобиля.

Напомним, в Днепре мужчина ранил ножом правоохранителя во время проверки военно-учетных документов. По информации ТЦК, гражданин вырвал из рук военного служебное удостоверение, разрезал документ и спровоцировал словесный конфликт. В дальнейшем мужчина достал нож и ранил двух членов группы.