Столкновения под Офисом Президента: полиция открыла производство, задержанных нет

14 августа 2021 , 16:20
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Источник:

"Интерфакс-Украина"

Под Офисом Президента 14 августа вспыхнули столкновения между правоохранителями и представителями Нацкорпуса. Полиция сообщила, что открыла уголовное производство.

Беспорядки произошли потому, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить освидетельствование на содержание опасных предметов и приказали штурмовать здание ОП. В результате столкновений пострадали 7 правоохранителей.

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Полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям во время акции протеста в центре Киева.

Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов,
– сообщили в Нацполиции.

Однако источник издания в правоохранительных органах сообщил, что пока задержанных нет.

Что известно о столкновениях под Офисом Президента

  • 14 августа под ОП возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса.
  • Демонстранты вышли на протест против властей. Однако столкновения вспыхнули из-за того, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр на содержание опасных предметов и приказали своим штурмовать здание.
  • Спикер МВД Артем Шевченко отметил, что каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.
  • Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также разбили забор. Но митингующим не удалось прорваться под ОП.
  • Из-за беспорядков пострадали 7 правоохранителей. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко. Он рассказал, что полицейские получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы.
Автор: Діана Квасневська