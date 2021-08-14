Столкновения под Офисом Президента: полиция открыла производство, задержанных нет
Источник:"Интерфакс-Украина"
Под Офисом Президента 14 августа вспыхнули столкновения между правоохранителями и представителями Нацкорпуса. Полиция сообщила, что открыла уголовное производство.
Беспорядки произошли потому, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить освидетельствование на содержание опасных предметов и приказали штурмовать здание ОП. В результате столкновений пострадали 7 правоохранителей.
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Полиция открыла уголовное дело
Полиция открыла дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям во время акции протеста в центре Киева.
Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов,
– сообщили в Нацполиции.
Однако источник издания в правоохранительных органах сообщил, что пока задержанных нет.
Что известно о столкновениях под Офисом Президента
- 14 августа под ОП возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса.
- Демонстранты вышли на протест против властей. Однако столкновения вспыхнули из-за того, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр на содержание опасных предметов и приказали своим штурмовать здание.
- Спикер МВД Артем Шевченко отметил, что каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.
- Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также разбили забор. Но митингующим не удалось прорваться под ОП.
- Из-за беспорядков пострадали 7 правоохранителей. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко. Он рассказал, что полицейские получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы.