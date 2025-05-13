В столице Ливии вспыхнули столкновения: слышны громкие взрывы и интенсивная стрельба

В столице Ливии Триполи начались вооруженные столкновения. Местные жители слышали сильную стрельбу. На улицах появилось много военной техники.

Работа международного аэропорта Митига приостановлена, граждан призывают не выходить на улицу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Россия хочет создать военно-морскую базу в Ливии: как это может угрожать Европе

Столкновения в Ливии

В городе введен комендантский час, министерство внутренних дел призвало всех граждан Триполи оставаться в своих домах и не выходить на улицу.

Местный департамент медицинской помощи также призвал всех жителей столицы ни в коем случае не выходить из дома ради собственной безопасности.

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что работу международного аэропорта Митига в городе прекращено, рейсы перенаправлены в город Мисурата.

Местные СМИ пишут, что причиной столкновений в ливийской столице могло стать убийство главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Столкновения в столице Ливии: смотрите видео

В Триполи раздаются взрывы: смотрите видео