Стыд и позор, – европарламентарий Ауштрявичюс о реакции НАТО на войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украине нужно помогать, но делать это следует так, чтобы конфликт с Россией не вышел за ее пределы. Однако его слова не все считают убедительными.

Об этом в эфире 24 канала сказал европарламентарий из Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что Столтенберг, когда говорил о войне в Украине, по-видимому, не достиг своей цели.

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"Цивилизованный мир вообще не может смотреть на ситуацию в Украине, когда на нее навалился такой агрессор с такой силой и мощью. Вся страна под огнем. То, как НАТО на это смотрит – это стыд и позор", – рассказал депутат Европарламента.

Якобы конфликт России только с Украиной

Ауштрявичюс считает, что если не остановить Россию в Украине, то господину Столтенбергу придется решать гораздо более трудные задачи, и он это должен понимать. Он отметил, что в НАТО должны искать методы и пути, чтобы помощь и поддержка Украине была бы достаточной, но сегодня ее мало.

Европарламентарий добавил, что Россия также ведет гибридную войну против Европы. Речь идет о кибератаках. Ауштрявичюс подчеркнул – думать, что это только украинский вопрос – это огромная ошибка. Он объяснил, что Владимир Путин и его дипломаты, которых депутат приравнивает к военным преступникам, хотят, чтобы думали, что это выяснение отношений между Россией и Украиной.

Если весь цивилизованный мир это воспримет так, как хочет Путин, то я не понимаю, в какой цивилизации мы вообще живем. Я растерян,

– заявил Ауштрявичюс.