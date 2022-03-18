Про це в ефірі 24 каналу сказав європарламентар з Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він зазначив, що Столтенберг, коли говорив про війну в Україні, мабуть, не досяг своєї мети.

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"Цивілізований світ взагалі не може дивитися на ситуацію в Україні, коли на неї навалився такий агресор з такою силою і міццю. Вся країна під вогнем. Те, як НАТО на це дивиться – це сором і ганьба", – розповів депутат Європарламенту.

Нібито конфлікт Росії лише з Україною

Ауштрявічюс вважає, що коли не зупинити Росію в Україні, то пану Столтенбергу доведеться вирішувати набагато важчі завдання і він це має розуміти. Він зазначив, що НАТО має шукати методи й шляхи, щоб допомога й підтримка Україні була б достатньою, але на сьогодні її мало.

Європарламентар додав, що Росія також веде гібридну війну проти Європи. Мовиться про кібератаки. Ауштрявічюс, наголосив – думати, що це лише українське питання – це величезна помилка. Він пояснив, що Володимир Путін і його дипломати, яких депутат прирівнює до воєнних злочинців, хочуть, щоб думали, що це з'ясування відносин між Росією та Україною.

Якщо весь цивілізований світ це сприйме так, як це хоче Путін, то я не розумію, в якій цивілізації ми взагалі живемо. Я розгублений,

– заявив Ауштрявічюс.