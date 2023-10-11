Собственно, еще 10 октября Генштаб сообщил об збитии Су-25. На следующий день спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал еще и об ударе по Ми-8.

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Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Россия теряет авиацию: Су-25 и Ми-8

Заметим, что спикеру задали вопрос, может ли Украина повторить успех с поражением истребителя России в недалекой перспективе. Штупун ответил, что да, однако не стал раскрывать детали операции.

Конечно, можно (повторить операцию – 24 Канал). Не будем разведать, чем он поражен (Су-25 – 24 Канал). Скажу так, что российский Су-25 сбит одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил.

Относительно вертолета Ми-8 новости не так положительны, но все равно приятны. Вертолет стопроцентно был поражен, однако уничтожен ли полностью – информации по состоянию на вечер 11 октября нет.

Был поврежден вертолет Ми-8. К сожалению, пока подтверждения о его уничтожении нет, но он поврежден,

– констатировал спикер.

Обратите внимание! Стоит упомянуть, что недавно Главное управление разведки провело операцию по переманиванию российского пилота другого вертолета Ми-8. Сейчас этот вертолет находится в распоряжении наших лётчиков.

Как информировали в командовании украинской армии, по состоянию на 11 октября известно о 316 самолетах и 316 вертолетах, уничтоженных с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Вместе с тем, Вооруженным Силам за это время удалось ликвидировать 283 900 бойцов противника и 4 863 единиц танков.