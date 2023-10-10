В то же время в Генштабе ВСУ не назвали направление, где уничтожили этот российский самолет. Кроме того, пока доподлинно неизвестно, какая судьба ждала российских захватчиков, управлявших этим самолетом.

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В Генштабе отметили, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 5 ударов нанесли по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

– говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным Генштаба, подразделения ракетных войск смогли поразить пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Среди потери противника были 7 артиллерийских средств и станция радиоэлектронной борьбы.

Что известно об истребителе Су-25 Истребитель Су-25 – остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран. Он был создан в 1970-х годах в СССР для поддержки наземных войск, а первый полет самолета состоялся в 1975 году.

Этот истребитель может разгонять скорость до 900 километров в час. Самолет также может быть оснащен оружием разного типа, от авиабомб до управляемых ракет типа "воздух – воздух".

Следует отметить, что Су-25 достаточно манёвренный самолет, который может быстро менять направление своего движения. К тому же, воздушное судно имеет различные системы защиты, которые позволяют выжить в боевых условиях.

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