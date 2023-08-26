Детальнее о том, какую опасность скрывает самолет 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Что известно о Су-25
В субботу, 26 августа, украинские защитники приземлили еще один штурмовик Су-25 российских оккупантов. Самолет врага уничтожили в районе населенного пункта Работино, что в Запорожье.
Это штурмовик, которому лет 50. Хорошая и опасная машина. Он предназначен для уничтожения наземных целей. У него большая бомбовая и ракетная нагрузка. Я бы сказал, это летающая рота танков,
– объяснил Роман Свитан.
К тому же Су-25 на скорости 600 километров в час может наносить удары по наземным целям.
Впрочем, сейчас на линии фронта есть довольно неплохие системы противовоздушной обороны, в частности армейского уровня. Речь идет о ПЗРК и зенито-ракетных системах малой дальности, которые на дальности 5 – 12 километров не дают возможности подойти российским самолетам и вертолетам подойти к линии фронта.
Возведение фронта с Романом Свитаном: смотрите полное видео
ВСУ "минусируют" российские самолеты: последние новости
- В субботу 19 августа украинские беспилотники попали в аэродром в Сольцах, что в Новгородской области В результате атак два самолета Ту-22М3 получили повреждения. Стоит добавить, что бомбардировщики были готовы к боевому вылету, ведь у ракетоносителя лежали ракеты типа Х-22.
- Сразу после этого, 21 августа, в Калужской области России на аэродроме "Шайковка" в результате атаки дронов также было повреждено два российских бомбардировщика. Речь идет о тех же Ту-22М3. Эти ракеты регулярно атакуют украинские города.
- Нельзя не упомянуть и о невероятную спецоперацию ГУР. Украинская разведка смогла завербовать российского пилота, "бонусом" к нему получив вражеский самолет Ми-8. Кроме того, вместе с Ми-8 Украина также получила систему распознавания "свой – чужой".