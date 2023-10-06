Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что "дружественный" огонь для россиян не редкость. К слову, 28 сентября оккупанты сбили свой Су-35 под Токмаком.

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"У них очень большие проблемы с координацией действий авиации и противовоздушной обороны", – отметил Свитан.

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По его словам, захватчикам стало труднее распознавать собственную авиацию после операции украинской разведки "Синица". Как известно, российский пилот Максим Кузьминов 23 августа перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с ценным оборудованием – системой "свой – чужой".

Система "свой – чужой" – аппаратно-программный технический комплекс для автоматического различения на поле боя своих войск и вооружений от вражеских. Распознавание происходит путем обработки отраженных или излучаемых от цели радиолокационных сигналов.

Летчик-инструктор предположил, что украинские спецслужбы смогли перекодировать эту систему, в результате чего российская ПВО воспринимает свои самолеты как чужие.

Еще одна возможная причина

Учитывая обнародованные видео, российский самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Эта система довольно-таки старая. Она хорошо сбивает, но имеет проблемы с распознаванием – это несогласованность старой советской системы и новых самолетов", – объяснил Свитан.

Обратите внимание! Один Су-35 стоит около 100 миллионов долларов. Поэтому пять сбитых истребителей составляют примерно полумиллиарда миллионов долларов ущерба для России.

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