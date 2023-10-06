Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що "дружній" вогонь для росіян не рідкість. До слова, 28 вересня окупанти збили свій Су-35 під Токмаком.
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"У них дуже великі проблеми з координацією дій авіації та протиповітряної оборони", – зазначив Світан.
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За його словами, загарбникам стало важче розпізнавати власну авіацію після операції української розвідки "Синиця". Як відомо, російський пілот Максим Кузьмінов 23 серпня перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 разом з цінним обладнанням – системою "свій – чужий".
Льотчик-інструктор припустив, що українські спецслужби змогли перекодувати цю систему, унаслідок чого російська ППО сприймає свої літаки як чужі.
Ще одна можлива причина
З огляду на оприлюднені відео, російський літак збили із зенітно-ракетного комплексу С-300.
"Ця система доволі-таки стара. Вона добре збиває, але має проблеми з розпізнаванням – це неузгодженість старої радянської системи і нових літаків", – пояснив Світан.
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