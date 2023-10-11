Власне, ще 10 жовтня Генштаб повідомив про збиття Су-25. Наступного дня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів ще й про удар по Мі-8.

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Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

Росія втрачає авіацію: Су-25 та Мі-8

Зауважимо, що спікеру поставили запитання стосовно того, чи може Україна повторити успіх зі збиттям винищувача Росії в недалекій перспективі. Штупун відповів, що – так, однак не став розкривати деталі операції.

Звичайно, можна (повторити операцію – 24 Канал). Не будемо розвідати, чим його уражено (Су-25 – 24 Канал). Скажу так, що російський Су-25 збито однією з бригад Сухопутних військ Збройних Сил.

Стосовно вертольота Мі-8 новини не такі позитивні, але все одно приємні. Гелікоптер стовідсотково було уражено, проте чи знищено повністю – інформації станом на вечір 11 жовтня немає.

Було пошкоджено вертоліт Мі-8. На жаль, наразі підтвердження щодо його знищення немає, але його пошкоджено,

– констатував речник.

Зверніть увагу! Варто згадати, що не так давно Головне управління розвідки провело операцію з переманювання російського пілота іншого гелікоптера Мі-8. Зараз цей вертоліт перебуває у розпорядженні наших льотчиків.

Як інформували в командуванні української армії, станом на 11 жовтня відомо про 316 літаків та 316 гелікоптерів, що були знищені від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Разом з тим Збройним Силам за цей час вдалось ліквідувати 283 900 бійців противника та 4 863 одиниць танків.