Во время учебного полета: российский самолет Су-30 разбился над Крымом
- В Крыму разбился российский истребитель Су-30 во время учебного полета без боекомплекта на борту.
- Экипаж катапультировался и был эвакуирован, угрозы их жизни нет.
Днем 3 апреля во временно оккупированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. Экипаж якобы успел катапультироваться.
Об этом проинформировали в Минобороны России.
Что известно об аварии с участием Су-30?
Инцидент произошел в пятницу, 3 апреля, около 11:00 по московскому времени. Российское Минобороны сообщило, что самолет Су-30 потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полета над территорией временно оккупированного Крыма.
В то же время в ведомстве уточнили, что во время полета самолет не имел на борту боекомплекта.
Экипаж самолета якобы катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой.
Угрозы жизни летчиков нет,
– говорят в министерстве.
Недавно разбился российский Ан-26
31 марта над временно оккупированным Крымом разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, предназначенный для перевозки груза, десанта и эвакуации раненых. Он совершал плановый перелет.
На борту находилось 29 пассажиров – все они погибли во время катастрофы.
Среди погибших пассажиров был российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко и 6 офицеров штаба Северного флота.