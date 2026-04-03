Во время учебного полета: российский самолет Су-30 разбился над Крымом

Днем 3 апреля во временно оккупированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. Экипаж якобы успел катапультироваться.

Об этом проинформировали в Минобороны России.

Что известно об аварии с участием Су-30?

Инцидент произошел в пятницу, 3 апреля, около 11:00 по московскому времени. Российское Минобороны сообщило, что самолет Су-30 потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полета над территорией временно оккупированного Крыма.

В то же время в ведомстве уточнили, что во время полета самолет не имел на борту боекомплекта.

Экипаж самолета якобы катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой.

Угрозы жизни летчиков нет,

– говорят в министерстве.

