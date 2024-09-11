Мог разбиться: в сети пишут об исчезновении российского Су-30 возле Крыма

Прошлой ночью недалеко от Севастополя загадочно исчез российский истребитель Су-30СМ. Вероятно, он разбился и упал в Черное море.

По предварительной информации, этот борт вместе с СУ-35 проводил пуски ракет Х-31П по Украине. После того, как Су-30 выпустил четыре из шести доступных боеприпасов, он исчез с радаров.

Смотрите также В России двое подростков подожгли Ми-8